أثار نجم السوشيال ميديا المثير للجدل محمد الخطيب والشهير باسم جوان الخطيب ضجة اسفيرية غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الخطيبي في مقطع فيديو تم رصده أثناء حديثه مع أصدقائه وصديقاته عبر تطبيق “تيك توك” الشهير. وقال مخاطباً صديقته إسراء التي أجرى معها مكالمة هاتفية: (أنا رأسي شاطب وما عارف اتصرف كيف أنا حامل) وكرر محمد الخطيب نفس الجملة لتجيبه صديقته (يعني حملتك أنا؟). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين أبدى غضبه الكبير وطالب أسرة الشاب بالتدخل من أجل إعادته إلى صوابه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا السوداني المثير للجدل جوان الخطيب يثير غضب المتابعين ويقول: (أنا حامل) وصديقته ترد عليه: (يعني حملتك أنا؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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