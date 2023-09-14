اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لأفراد من قوات الدعم السريع بالخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من الدعم السريع وهم يعتدون على مواطن قيل أنه متعاون معهم. ووفقاً لما أورد النشطاء فإن أسباب اعتداء أفراد الدعم السريع على المواطن المتعاون هي تصوير الأخير لقتلى لهم في الوقت الذي كانوا يتهمون فيه الجيش بقتل المواطنين بالطيران. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يعتدون بالضرب على مواطن متعاون معهم بعد أن قام بتصوير قتلى لهم في الوقت الذي كانوا يتهمون فيه الجيش بقتل المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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