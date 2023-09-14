تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث للفنانة الشهيرة إيمان الشريف وتم تداوله بشكل كبير بين المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة وهي تضحك بشكل هستيري مع تفاعلها بجملة “واي” التي كانت واضحة. المقطع الذي تم تصويره من إحدى حفلات الفنانة إيمان الشريف وجد اهتمام كبير من قبل المعلقين, حيث تسابق الجمهور على نشر تعليقاته, وكتب أحدهم (كلنا واي والله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تضحك بشكل هستيري وتصرخ “واي” خلال حفل لها وجمهور مواقع التواصل يعلق: (كلنا واي والله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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