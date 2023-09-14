مصرع أكثر من 230 سوداني في فيضانات ليبيا وفقدان العشرات

لقي نحو 230 سوداني مصرعهم، إثر الفيضان المدمر الذي اجتاح مدناً في شرق ليبيا قبل أيام. وقتل أكثر من 5 الاف شخص ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين جراء السيول التي ضربت مدنا في الشرق الليبي، وكانت الحصيلة الأكبر في منطقة درنة، وسط تقديرات بتشرّد 30 ألف شخص من هذه المدينة المنكوبة ، حيث ادت العواصف والامطار التي حملها الاعصار “دانيال” الى انهيار سدين تسببا في الكارثة غير المسبوقة.

وقال الأمين العام للجالية السودانية في “طبرق” بشير الضي لـ”سودان تربيون” الأربعاء إن “الحصيلة الأولية للضحايا السودانيين من الفيضان بلغت حتى الآن 231 قتيل”.

وقال إن عدد السودانيين الذين لقوا حتفهم في درنه حوالي 210، بجانب 5 في البيضاء ومثلهم في مناطق شحات ومرتوية، وقتيل في المرج، بينما لازال 16 اخرين مفقودين في البيضاء وثلاث في بلدة شحات.

وكشف الضي عن تضرر نحو 700، سوداني موزعين على 35 أسرة في درنة فقدوا منازلهم وتم إيواءهم في دار الجالية بالبلدة لكنهم في حاجة ماسة للإيواء والغذاء ومياه الشرب.

ويعيش في ليبيا الاف السودانيين بعضهم يقيم بطريقة رسمية، واخرين مهاجرين غير شرعيين اتخذوها معبرا نحو دول الإتحاد الأوربي، حيث تنشط في ليبيا عصابات الإتجار بالبشر التي تعمل على تهريب الراغبين في الوصول لأوروبا عبر قوارب خشبية تفتقد لأدوات السلامة. وسبق أن قضى عشرات السودانيين مصرعهم في محيط البحر الأبيض المتوسط بسبب غرق القوارب التي تقلهم.

سودان تربيون