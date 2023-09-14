بالصور.. شيخ الزين في بورتسودان

بورتسودان نورت بزيارة الشيخ الحبيب الزين محمد أحمد وبصحبة لاعب المريخ وحي العرب السابق الكابتن شيبة عثمان والصديق عمار علاء الدين. الإعلامي/ عزمي عبدالرازق

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