بالبشكير.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور – صور

شاركت الفنانة ياسمين صبري صوراً عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بالبشكير وتضع الميكاب، وخطفت الأنظار بجمالها وعفويتها. ونشرت مؤخرًا النجمة ياسمين صبري، صورًا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء Dolce Gabbana&، وهي تستمتع بالأجواء الصيفية.

وأطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يُعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.

صدى البلد