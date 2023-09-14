ضبط هارب من حكم بالإعدام

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الامن العام بوزارة الداخلية المصرية من ضبط محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام ، وذلك من مكان اختبائه بمنطقة اوسيم محافظة الجيزة . ‏يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين. صدى البلد

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