مبابي يغير قناعاته: الآن نضجت وأحب ميسي ورونالدو

تغيرت قناعات كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وقائد منتخب فرنسا تجاه زميله السابق، ليونيل ميسي.

قال مبابي في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أحب كريستيانو، وكنت معجبًا به عندما كنت صغيرًا، ولكنني أدركت الآن، أنني معجب أيضا بميسي”.

برر كيليان تغير رأيه، مضيفا “عندما تكون طفلًا ومن أشد المعجبين بكريستيانو رونالدو، فإنه هذا لا يجعلك تدرك براعة ميسي”.

وختم الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان “الآن كبرت ونضجت، وأحب ميسي ورونالدو”.يذكر أن ميسي (36 عامًا) لعب موسمين بجوار كيليان مبابي في صفوف بي إس جي، قبل أن يغادر حديقة الأمراء بنهاية عقده في 30 يونيو/حزيران الماضي.

أما مبابي (24 عامًا) يلعب بصفوف الفريق الباريسي منذ صيف 2017 عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران 2024، ويبقى مصيره عالقًا لحين إشعار آخر، وتربطه العديد من التقارير الصحفية بالانتقال مجانًا إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

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