الأهلي المتحفز يصارع طموح اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي

يستضيف ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة العربية السعودية مساء غدٍ الجمعة، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي، بصافرة الجابوني بيير آتشو وتحت أنظار 20 ألف مشجع.

وتستضيف السعودية للمرة الأولى بطولة كأس السوبر الأفريقي، ولكنها ليست المرة الأولى التي تقام هذه البطولة خارج حدود القارة السمراء فقد لعبت في قطر 4 مرات.

ويخوض الأهلي المواجهة وهو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بينما توج اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية في نسخة الموسم الماضي.ويشارك الأهلي للمرة 11 في تاريخه ببطولة كأس السوبر الأفريقي بينما يلعب اتحاد العاصمة للمرة الأولى.

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