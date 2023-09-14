تمكنت شرطة ادارة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض من ضبط مجموعة تنشط في ترويج وتجارة المخدارات. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) انه وفور ورود المعلومة تم تكوين تيم محترف للمتابعة والرصد وبعد تاكد المعلومة تم عمل كمين بموجبه تم ضبط المتهمين و فتح بلاغ في مواجهتهم بقسم شرطة القطينة تحت المادة( ١٥ /أ) في مواجة المتهمين واستلام المعروضات عدد (30160) حبه كوزموز بجانب ضبط عربة اكسند بالنمرة 5262 باللون ابيض واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتقديمهم للمحاكمة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط متهمين بحوزتهم 30160 حبة(كوزموز) مخدرة بولاية النيل الابيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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