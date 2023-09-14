الحكيم: بعد تنتهي الحرب بنتحاسب حتى مع الجيش والبرهان ذاته

قال الشيخ محمد هاشم الحكيم بأن الوقت الحالي هو لدعم القوات المسلحة السودانية، وبأن الحصة وطن، ودعم القوات المسلحة ليس بطرح سياسي. وفي منشوره على صفحته الرسمية قال الدكتور محمد هاشم الحكيم: عشان نجيكم من الآخر ؛ أي قروبات أنا فيها أو مدخلني فيها زول اجتماعية سياسية الخ أنا قوات مسلحة وبس١٠٠% وأي زول عنده راي مع السلامة ياخ ما فاضين ليك والله مافي أي حيادية بتاتا عدونا معروف وجيشنا الليلة منتمانا وحامي حمانا وبعد تنتهي الحرب بنتحاسب حتى مع الجيش والبرهان ذاته الوقت اسع بس للجيش حامي الحمى الما عاحبه اسع يا يغادر يا يحذفني من القروب عشان ما يجي زول يكتب لينا ما قلتو مافي طرح سياسي دعم القوات المسلحة ما طرح سياسي الحصة وطن والوطن جيش محمد هاشم الحكيم

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