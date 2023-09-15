وزير الصحة الإتحادي يلتقي وكيل الخارجية

عقد أجتماع صباح الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م ضم السيد وزير الصحة المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، ووكيل وزارة الخارجية، دفع الله الحاج على.
حيث بحث الإجتماع موقف المساعدات الصحية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين وزارتي الصحة والخارجية لاستقطاب وتوفير مزيد من المساعدات وفقاً للإحتياجات التي تحددها وزارة الصحة الإتحادية.
وأكد الوزير على التنسيق التام مع كل آليات الدولة ومن ضمنها الخارجية في التعامل مع الدول والسفارات في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من شراكات السودان وصداقاته مع الدول.
واضاف أن اللجنة الصحية اللوجستية خلال الفترة السابقة عملت على إعداد قوائم الاحتياج من الأجهزة والمعدات والإمداد اللازم لكل ولايات السودان والذي تمت مشاركته مع الخارجية.
وشكر وزارة الخارجية للتعاون التام للتواصل مع الشركاء والدول الشقيقة لتوفير الدعم والسند للقطاع الصحي.
سونا
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