شرطة مرور الولاية الشمالية تشهد ختام فعاليات اسبوع السلامة المرورية

شهدت شرطة المرور بالولاية الشمالية ختام فعاليات اسبوع السلامة المرورية والذي شمل العديد من البرامج والمناشط والتخفيضات على نسب رسوم المعاملات المرورية اضافة الي دورة قوانين المرور والسلامة المرورية واهميتها في تحقيق السلامة للحفاظ على حمايتهم من خطر الحوادث المرورية مع انتشار واسع لمنسوبي المرور بالولاية لفك الاختناقات والازدحام المروري.
وأشار مدير المرور بالولاية الي ان هذه الفعاليات تأتي ضمن مبادرات المرور لبلوغ اعلي مستويات السلامة المرورية لمستخدمى الطريق ونشر الوعى المرورى لدي المجتمع وان الجميع معنيين فى المشاركة بالتوعية والإرشاد بأهمية الانضباط والتقييد بالقواعد والأنظمة المرورية بجانب توضيح اهمية دور شرطة المرور في حماية المواطنين وممتلكاتهم
يذكر ان هذة الفعاليات جاءت برعاية السيد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة نصرالدين محمد عبدالعليم.
المكتب الصحفي للشرطة – السودان
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