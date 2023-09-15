- 1/2
- 2/2
قال القائد مالك عقار بأنه افتتح وشارك صباح الخميس برفقة شابات وشباب وقيادة مؤتمر خريجي شعب البجا ورشة بعنوان رؤية مؤتمر خريجي شعب البجا نحو قضايا الراهن السوداني.
وقال عقار: تناولت ثلاثة اوراق وهي ورقة دور المنظمات والورقة الثانية هي ورقة قانونية والورقة الثالثة حول الحكم و الادارة و الموارد، وشمل خطابي اضاءات حول معاناة انسان شرق السودان لاسيما وانه قد كان هنالك جبهة للحركة الشعبية تقاتل بشرق السودان سعياً لتحقيق رؤية السودان الجديد للجميع، وقد انضم العديد من ابناء الشرق لهذا النضال ومن هنا ياتي إلمامي بقضايا انسان شرق السودان.
وأشرت الي ان شعوب شرق السودان تستحق حياة افضل كسائر شعوب السودان لاسيما و انه هنالك مزايا اقتصادية وجغرافية لهذا الاقليم ولكن برغم كل ذلك هنالك اشكالية في استخدام هذه المزايا لتطوير شرق السودان وستعمل حكومة السودان علي انصاف انسان شرق السودان وستركز علي قطاعين هما التعليم و الصحة.
و دعوت الحضور لان نعلن عن الحرب ضد الفساد، إبتداءً من بورتسودان وذلك هو بداية الطريقة نحول دولة العدالة الاجتماعية. كما دعوت الحضور الي تقييم و تقويم رؤية مؤتمر خريجي شعب البجا.
حفظ الله السودان وشعب السودان.
مالك عقار
نائب رئيس المجلس السيادي
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يفتتح ورشة بعنوان رؤية مؤتمر خريجي شعب البجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.