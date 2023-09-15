بالصور.. القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يفتتح ورشة بعنوان رؤية مؤتمر خريجي شعب البجا

وقال عقار: تناولت ثلاثة اوراق وهي ورقة دور المنظمات والورقة الثانية هي ورقة قانونية والورقة الثالثة حول الحكم و الادارة و الموارد، وشمل خطابي اضاءات حول معاناة انسان شرق السودان لاسيما وانه قد كان هنالك جبهة للحركة الشعبية تقاتل بشرق السودان سعياً لتحقيق رؤية السودان الجديد للجميع، وقد انضم العديد من ابناء الشرق لهذا النضال ومن هنا ياتي إلمامي بقضايا انسان شرق السودان.

وأشرت الي ان شعوب شرق السودان تستحق حياة افضل كسائر شعوب السودان لاسيما و انه هنالك مزايا اقتصادية وجغرافية لهذا الاقليم ولكن برغم كل ذلك هنالك اشكالية في استخدام هذه المزايا لتطوير شرق السودان وستعمل حكومة السودان علي انصاف انسان شرق السودان وستركز علي قطاعين هما التعليم و الصحة.

و دعوت الحضور لان نعلن عن الحرب ضد الفساد، إبتداءً من بورتسودان وذلك هو بداية الطريقة نحول دولة العدالة الاجتماعية. كما دعوت الحضور الي تقييم و تقويم رؤية مؤتمر خريجي شعب البجا.