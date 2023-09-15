بسمة بوسيل تدعم شعبها بعد زلزال المغرب المدمر.. أدعية وفيديوهات مؤثرة

قدمت المطربة المغربية، بسمة بوسيل، التعازي والمواساة لشعبها وبلدها المغربي، وذلك بنشرها عددا من المشاهد المؤثرة بزلزال المغرب المدمر، والتوجه بالدعاء للضحايا والمصابين.

ونشرت بسمة بوسيل، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثقت مشاهد وقوع الزلزال المدمر بالمغرب، معبرة عن حزنها الشديد لما تعرضت له بلادها.

وتوجهت «بوسيل» بالدعاء المكثف لبلدها، فدونت قائلة: «اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن، وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلدي المغرب وكل أهلها».

وبتعليق مؤثر، عبرت بسمة بوسيل عن حزنها الشديد لما تعرضت له بلدها: «ياربي منبغوهاش العدو».

الوطن نيوز