بمشاركة نيمار .. الهلال يفوز بخماسية على الرياض

استعاد الهلال صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، بفوز ساحق على ضيفه الرياض (6-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.
حملت سداسية الهلال توقيع ميتروفيتش (29 – ركلة جزاء)، ياسر الشهراني (45+4)، ناصر الدوسري (68)، مالكوم (83)، وسالم الدوسري (87 – ركلة جزاء)، و(90+4).
بينما سجل علي الزقعان هدف الرياض الوحيد في الدقيقة (90+6).ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز 16.
كووورة
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