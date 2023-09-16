الحكيم: استشهاد اثنين من ضباط المخابرات “إخوان الجوكر”

صورهم تغطي شبكات التواصل الاجتماعي في السودان، والحزن يعم .. قال الشيخ محمد هاشم الحكيم: استشهاد اثنين من ضباط المخابرات؛ التني محمد امين مصطفى الجوكر3 ومصعب حماد نسأل الله لهما الرحمه والمغفرة. إخوان الجوكر .. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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