والد طالب عائد من السودان يستغيث بالسيسي: مستقبل ابني بيضيع

أطلق محمد الشريف، والد أحد الطلاب العائدين من السودان، نداء استغاثة عاجل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الحفاظ على مستقبل أبنائهم.

وفي مكالمة هاتفية خلال برنامج “خط أحمر” الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عبّر الوالد عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره الحكيم بعودة أبنائهم من مناطق النزاعات والحروب للحفاظ على حياتهم. طالب أيضًا بالحفاظ على مستقبلهم الأكاديمي في ظل تصاعد التوتر مع جامعة بني سويف الأهلية.

أوضح الوالد أن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، الدكتور منصور حسن، يرفض تنفيذ قرار وزير التعليم العالي ويعتبره غير ملزم للجامعة. وقد أكد أن الجامعة ترفض قبول أوراق الطلاب العائدين وتمنعهم من أداء امتحان تحديد المستوى وتفرض عليهم البدء من المستوى الأول مرة أخرى.

صدى البلد