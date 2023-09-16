شاهد بالصور تكريم روضة الحاج بمناسبة اليوم العربي للتطوع

قالت الشاعرة السودانية روضة الحاج أنه وبمناسبة اليوم العربي للتطوع والذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، تم تكريمها بدرع التطوع ضمن مجموعة طيبة من الفاعلين في مجال العمل التطوعي في إمارة الشارقة.

وكتبت السمراء روضة الحاج: شكري الجزيل لمعالي د.يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ونائبه د.هشام الريدة ولكل قيادات الاتحاد.

وأهدي هذا التكريم لمؤسسة (سودانيون للتنمية الثقافية) والتي أشرف برئاستها. ولكل المتطوعين في مجالات العمل الاجتماعي والثقافي والبيئي وغيرها وأتمنى للإتحاد العربي للتطوع المزيد من النجاحات.