من الأهرامات.. شاهد إطلالة نسرين طافش تخطف الأنظار

تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستجرام”.

وخطفت نسرين طافش الأنظار بإطلالة لافتة، مرتديه فستان بالون الاخضر الفاتح، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحهاواعتمدت تسريحة شعر مميزة .

النجمة نسرين طافش الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثرمنعملسوريا منها الجزء التاني من مسلسل “كسر عظم”، و”تحت الرماد” الذى أصبح اسمه “مسار اجباري” إضافةإلىأكثرعمل في مصر تم عرضها في موسم “الأوف سيزون”.

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم “أخى فوق الشجرة” والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية “كوليت” التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعالمميزة،ويسجل “أخى فوق الشجرة” ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم “نادى الرجال السرى” الذى قدمتهعام2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

صدى البلد