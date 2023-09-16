جنوب السودان.. مجلس الأمن يكلف “أونميس” بدعم الاستعداد للانتخابات

قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “أونميس”، إن مجلس الأمن الدولي كلفها بدعم الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة في البلاد.

جاء ذلك في إحاطة قدمها رئيس البعثة نيكولاس هايسوم أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة، تطرق فيها إلى مستجدات الأوضاع في جنوب السودان، وفق ما ذكره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

وأفاد هايسوم بأن “مجلس الأمن كلف بعثة أونميس بدعم بيئة تمكينية لإجراء أول انتخابات وطنية في جنوب السودان”.

وأشار إلى أن “البعثة تسعى حاليا لدعم نهج من مرحلتين لمساعدة جنوب السودان على الاستعداد للانتخابات”.

وأضاف: “في المرحلة الأولى، ستركز الأمم المتحدة على بناء القدرات اللازمة لدعم المؤسسات الرئيسية وتوسيع الحيز المدني والسياسي. أما المرحلة الثانية فهي دعم العملية الانتخابية نفسها”.

وأكد رئيس “أونميس” أهمية الحفاظ على الاستقرار الشامل في البلاد، من خلال المشاركة الدولية المستمرة استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ويبلغ عدد الأحزاب السياسية في جنوب السودان 14 حزبا، خمسة منها غير معترف بها رسميا، أكبرها حزب “الحركة الشعبية” بقيادة سلفا كير ميارديت، و”الحركة الشعبية المعارضة” بقيادة رياك مشار، إضافة إلى أحزاب “الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي” و”يوساب” و”سانو” و”الشيوعي” و”المؤتمر الوطني الإفريقي” و”الحركة الوطنية لجنوب السودان”.

الأناضول