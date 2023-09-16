ترتيبات لإنشاء مسلخ لصادر اللحوم بمواصفات عالمية بالجزيرة

بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف، لدى لقائه بمكتبه مساء أمس، الدكتور حسن عبد الله التوم وكيل وزارة الثروة الحيوانية الوزير المكلف بحضور وفد من شركة العابدات العالمية للإستثمار، مجالات التعاون في تطوير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني لدعم الصادر وتعزيز الفرص الإستثمارية.

وقال والي الجزيرة إن الولاية تتمتع بكافة مقومات الإستثمار في مجالات الثروة الحيوانية، خاصة صادر اللحوم، مشيراً إلى مسلخ تمبول الذي صمم وفق تقنية متقدمة في هذا المجال إلى جانب موقع سوق الصادر بمحلية أم القرى، مؤكداً أن الطلب كبير على منتجات الثروة الحيوانية السودانية في الأسواق العالمية الأمر الذي يحتم الإستفادة منها ومن مخلفاتها في الصناعات التحويلية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية أن زيارته للولاية تهدف إلى فتح آفاق إستثمارية وإيجاد شراكات مع عدد من المستثمرين في مجال الإنتاج الحيواني، مشدداً على ضرورة المحافظة على رغبة الأسواق العالمية في المنتجات الحيوانية السودانية، مؤمناً على أهمية الإستثمارات في إنشاء المسالخ وإكمال سوق صادر المنتجات الحيوانية.