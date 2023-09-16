والي سنار يقف على معسكرات تدريب المستنفرين بام شوكة محلية سنجة

وقف والي سنار الاستاذ توفيق محمد علي عبدالله يرافقه قائد الفرقة السابعة عشر مشاة سنجة عميد ركن فيصل الأمين محمد أحمد ومدير شرطة ولاية سنار اللواء طارق الريح ومدير جهاز المخابرات العامة العميد فيصل سالم، والاستاذ ناصر عبد الله ناصر رئيس الهيئة الشعبية لدعم واسناد القوات المسلحة والاستنفار، وقفوا على عملية تدريب المستنفرين بمعسكر ام شوكة محلية سنجة.

واكد والي سنار ان اهل ام شوكة ليس غريبا عليهم ان يستجيبوا لنداء الوطن من اجل دحر الغزاة، مشيراً الى ان ام شوكة دفعت بشبابها من أجل الدفاع عن العقيدة والوطن، وقال “ان سنار انتظمت كلها في معسكرات التدريب دفاعا عن تراب السودان” .

فيما قال قائد الفرقة السابعة عشر مشاة سنجة “ان ما شاهدناه بام شوكة من تدريب وجاهزية عالية للمستنفرين يؤكد وطنية اهل ام شوكة وحبهم للسودان” ، واضاف ما شاهدناه من تدريب عالي يؤكد جاهزية شباب ام شوكة لخوض معركة الكرامة ضد المتمردين.

واشاد مدير شرطة ولاية سنار بالتدافع الكبير لشباب ام شوكة وانتظامهم بمعسكر التدريب، مؤكدا ان هؤلاء الشباب قادرين على دحر الأعداء من خلال الجرعات التدريبية التي تلقوها، وقال ان ام شوكة منطقة إنتاج تساهم في دعم الاقتصاد القومي.