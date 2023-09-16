الشمالية تشهد استقراراً دوائياً كبيراً

أعلن مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع الولاية الشمالية الدكتور حمد النيل الباقر احمد عن وصول أصناف من أدوية غسيل الكلى، وعدد 2 ماكينة غسيل كلى، وبعض المحاليل الوريدية ، ووصلات الغسيل وقطرات العيون، وقرب الدم الخاصة بالمعامل، وذلك من الغرفة المركزية بولاية الجزيرة.

كما أعلن مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع الولاية الشمالية عن وصول عدد من قرب الدم للمعامل وبنوك الدم من منظمة الصحة العالمية عبر الغرفة المركزية بولاية نهر النيل.

وأكد في تصريح (لسونا) أنه يجري الان تحديد حوجة المستشفيات لإجراء العمليات توطئة لرفعها يوم غد الأحد لمنظمة الصحة العالمية، وأشار الي أن أدوية البرامج (الدرن والإيدز والملاريا) وأدوية الطواريء الخاصة بالمستشفيات تشهد إستقرارا كبيرا خاصة بعد وصول جزء كبير من أدوية الملاريا والدرن خلال الفترة الماضية، فيما ستشهد الأيام القليلة القادمة وصول أدوية الإيدز من الغرفة المركزية بولاية الجزيرة.

واضاف الدكتور حمد النيل الباقر احمد أن الوضع الآن فيما يخص أدوية مرضى غسيل الكلى أفضل بكثير من الفترة السابقة، وقال إن توزيع الادوية للمستشفيات ومراكز غسيل الكلى لم يتوقف طوال الفترات الماضية حيث يتم التوزيع بناءا على نسب التردد على المستشفيات وعدد المرضى بمراكز غسيل الكلى فضلا عن توزيع الادوية لعدد من الجهات الفاعلة في تقديم الخدمة من بينها مراكز الإيواء.

وجدد مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع الشمالية مواصلة جهود الحكومة ووزارة الصحة الاتحادية اللجنة المركزية ببورتسودان واللجنة الولائية الخاصة بإستلام وتوزيع أدوية الطواريء والمنح والهبات المشكلة من قبل وزير الصحة الاتحادي وغرف ولايتي الجزيرة ونهر النيل وكافة اللجان والمنظمات الفاعلة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ودورهم الكبير في توفير الدواء والعلاج للمواطنين لاسيما في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وناشد في هذا الصدد الخيرين والمنظمات لمواصلة جهودهم ودعمهم لضمان وصول الادوية للمواطنين خاصة مرضى غسيل الكلى.

وكالة سونا