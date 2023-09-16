شاهد بالفيديو.. موسيفيني يستقبل البرهان ويعقدان مباحثات مشتركة

استقبل الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بالقصر الرئاسي بعنتيبي، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والذي وصل اليوم إلى يوغندا في زيارة رسمية.
وأجرى رئيس مجلس سيادة مباحثات ثنائية مع نظيره اليوغندي تعلقت بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع آفاق التعاون المشترك بين السودان ويوغندا خاصة وان البلدين تربطهما علاقات متميزة ومصالح مشتركة.
كما عقد الجانبان السوداني و اليوغندي مباحثات مشتركة تناولت كافة أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يعود بالمنفعة لشعبي البلدين.
وكالة سونا
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