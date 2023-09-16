مدير شرطة نهر النيل يتفقد جوازات عطبرة

شرطة السودان وقف اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل صباح اليوم على سير العمل بجوازات عطبرة. وتفقد سيادته صالة استخراج الجوازات بأقسامها المختلفة. كما استمع الى آراء عدد من المواطنين الذين عبروا عن شكرهم لمنسوبي إدارة الجوازات بالولاية على وقفتهم ليلاً ونهاراً لخدمة المواطنين وحلحلة الإشكالات وسرعة الإستجابة للحالات الطارئة والإنسانية. سونا

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