عاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى البلاد بعد زيارة رسمية ليوغندا إستغرقت يوما واحدا. وكان في إستقباله بمطار بورتسودان ، عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة وعدد من السادة الوزراء . وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي أن الزيارة تأتي مواصلة لجولة رئيس المجلس السيادي لعدد من دول الجوار والتي يقلقها ما يتعرض له السودان من دمار وتخريب ،مبينا أن الرئيسين تطرقا للعلاقات الثنائية بين الخرطوم وكمبالا والأوضاع في السودان لاسيما في الخرطوم ودارفور وأضاف أن الفريق أول ركن البرهان أطلع الرئيس اليوغندي علي الإنتهاكات الجسيمة التي مارستها المليشيا المتمردة بحق الشعب السوداني والتخريب المتعمد للمرافق العامة بالدولة. وأوضح السفير علي الصادق أن الرئيس اليوغندي أكد خلال اللقاء دعم بلاده لوحدة السودان وسلامة أراضيه وإستقرار شعبه. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يعود للسودان بعد زيارة يوغندا ولقاء موسيفيني – إبراهيم جابر وجبريل إبراهيم في استقباله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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