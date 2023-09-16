إحباط محاولة تهريب 964 ألف جنيه مصري إلى السودان بجمارك منفذ أرقين البري

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولي بمنفذ ارقين البري برئاسة أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. وكانت مذكرة مشتركة مقدمة من الأستاذ ماركو جرجس رئيس قسم الأمن الجمركي بمنفذ ارقين البري والرائد أحمد ضياء رئيس مباحث المنفذ مفادها اعتزام السائق «ر . أ . م» سوداني الجنسية تهريب كمية من النقد المصري مخبأة داخل الأتوبيس أثناء مغادرته من المنفذ إلي السودان. وبالعرض علي أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من هشام علي محمود مأمور التعريفة وتوفيق محمد وعلي عبدالرحمن بمعاونة نصر الدين رضوان لتفتيش الأتوبيس والسائق وأمتعة الشخصية والاتوبيس، وتبين وجود مبلغ 964 ألف و 800 جنيه مصري مخبأة داخل تابلوه الفيوزات الخاص بالاتوبيس بقصد تهريبها بعيداً عن أعين رجال الجمارك خارج البلاد.

وقرر أحمد مصطفي عثمان، مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023 وحرره محمود سليمان وتم التحريز بمعرفه احمد عبد الباسط وأحمد جابر بمعاونه محمد ابراهيم. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ عمر علي خليفة رئيس الإدارة المركزية لحمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. المصري اليوم

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