برايتون يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية

سقط مانشستر يونايتد في معقله “أولد ترافورد” على يد برايتون (3-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أهداف برايتون جاءت بأقدام داني ويلبيك، باسكال جروس وجواو بيدرو في الدقائق 20، 53 و71، فيما سجل حنبعل المجبري هدف اليونايتد الوحيد (ق 73).
الانتصار منح برايتون فرصة القفز للمركز الثالث بوصوله للنقطة 12، فيما تراجع المان يونايتد للمركز الثاني عشر بتوقفه عند 6 نقاط.
كووورة
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