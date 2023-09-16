هو موسيفيني كان بمتحن في البرهان ولا شنو؟ صورة تشعل شبكات التواصل الاجتماعي في السودان

يجلس البرهان على طاولة خشبية وهو يمسك بالقلم ويكتب في شيءٍ ما، بينما يقف “موسيفيني أمامه ويحمل قبعته المشهورة بيده اليسار، وكأنما يراقب طالباً في جلسة امتحان.

أشعلت هذه الصورة شبكات التواصل الاجتماعي في السودان، وذلك بعد زيارة قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى يوغندا ولقاء الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني، وبحسب رصد محرر “النيلين” فقد علق رواد الشبكات بأن جلوس البرهان بهذه الطريقة كأنما يتم امتحانه بواسطة موسيفيني، ووجدت الصورة ردود وتعليقات غطت على أهداف الزيارة الخارجية السادسة التي يقوم بها رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان بعد اندلاع الحرب وخروجه من وسط الخرطوم.

وقال أحد المعلقين بأن الرئيس اليوغندي لديه طقوس خاصة عندما يزوره الرؤساء والضيوف المهمين؛ حيث يكتبون له في دفتر خاص يحتفظ به، وذلك ما فعله البرهان.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً في الخرطوم ودارفور لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع لاتي تم حلها مؤخراً، والمستمر منذ خمسة أشهر.

المصدر – “النيلين“