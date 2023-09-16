قبيلة الزيادية تنفي انضمامها لمليشيا الدعم السريع المحلولة

تبرأت قبيلة الزيادية بولاية شمال دارفور من التسجيل المصور لأحد منسوبيها والذي يدعي محمد سليمان رابح، الذي أعلن فيه عبر الوسائط الاجتماعية انضمام ما سماها بامارة الزيادية بمحليتي مليط والكومة الي مليشيا الدعم السريع المحلولة.

ونفى عبدالله أدم جزو إدريس ناظر عموم الزيادية من مقر إدارته بمحلية الكومة وجود ما يسمى بإمارة الزيادية بالمحليتين، مؤكدا في تسجيل مصور انه لم يصدر اي قرار من الجهات الحكومية المختصة مركزياً او ولائياً بالمصادقة على انشاء كيان بهذا الاسم، واصفاً ما قام به رابح بالعبث والأمر الغريب الذي يسعى من خلاله إلى تشتيت واضعاف القبيلة، قاطعاً بأن إدارته تعمل في ظل وحدة َوانسجام تأميين وترفض هذا الأمر رفضاً باتاً.

وأضاف الناظر جزو ان اعلان المدعو محمد سليمان رابح انضمام الزيادية الي الدعم السريع لمواصلة الحرب بأنه حديث (غير موفق) لان الزيادية ظلت تدعو إلى السلام والوحدة والتعايش السلمي ونبذ الحروب بين أبناء الشعب السوداني، مشيراً الي المآسي التي خلفتها الحرب الحالية على السودان متمثلة في الدمار والنزوح وخراب الديار، وقال :(نحن لا نعمل لتاجيج هذه الحرب ونصب المزيد من الزيت على نارها لتزداد مآسي الشعب السوداني). واردف :(ليس هناك قبيلة في ولاية شمال دارفور أعلنت انضمامها الي مليشيا الدعم السريع المحلولة، نحن ضد الحرب ومع السلام).

وكالة سونا