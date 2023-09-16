المريخ يخسر من الشباب التنزاني والهلال يواجه أول أغسطس غدا

خسر المريخ عصر اليوم لقاء ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال أفريقيا، أمام ضيفه الشباب الافريقي التنزاني بنتيجة هدفين دون رد وذلك بإستاد بيليه بالعاصمة الرواندية كيجالي أرض المريخ. احرز اهداف الشباب كل من كنيدي و كلمنت، وأصبح لقاء الإياب أكثر صعوبة للمريخ، حيث يتواجه الفريقان الأسبوع المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويحل ممثل السودان في ذات البطولة فريق الهلال عصر غد ضيفاً على أول أغسطس الانغولي في ذهاب الـ٣٢، عند الخامسة عصراً بتوقيت السودان. وانعقد اليوم بمباني ملعب (توندافالا)، الاجتماع الفني للمباراة بحضور كافة الأطراف، ووقف على آخر الاستعدادات المتعلقة باللقاء المرتقب غدا.

وكالة سونا