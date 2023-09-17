القيادة العامة للقوات المسلحة موجز الموقف اليوم

القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣م

سعت ٩.١٦

موجز الموقف اليوم

حاولت المليشيا المتمردة فجر اليوم الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة، التي تمكنت بفضل الله من دحرها وكبدتها خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد كبير من المركبات القتالية، وأجبرت فلول المليشيا علي الفرار في وقت وجيز.

لا زالت المليشيا المتمردة تواصل استهداف الأحياء السكنية بالقصف العشوائي حيث قامت اليوم بقصف أحياء بانت والعباسية والموردة وماحولها مما أدي إلي جرح(٤٠) مدني.

مستمرون في الرصد الدقيق لنوايا وتحركات العدو وقواتنا في كامل جاهزيتها لدحره بإذن الله.

دعواتنا بالجنة لشهداءنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرجى

(نصر من الله وفتح قريب )

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة