شرطة نهر النيل تنفذ حملات منعية بسوق طواحين دار مالي

نفذت شرطة محلية بربر قسم شرطة دار مالي حملة منعية استهدفت إزالة الظواهر السالبة وتضييق الخناق على تجار الخمور والمخدرات والمتفلتين بسوق طواحين دار مالي. وأسفرت الحملة عن ضبط خمور بلدية بأحجام مختلفة وحشيش والقبض على عدد من المتهمين. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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