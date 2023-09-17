شاهد.. مطربة جنوب سودانية “نانسي كواشي” ترحب بـ منى مجدي في جوبا

مرحب بيك الفنانة الراقية مني مجدي بين أهلك وذويك في بلدك الثاني .. “نانسي كواشي”، كتبت على صفحتها الرسمية ترحيباً جميلاً بالفنانة السودانية “منى مجدي” وهي تزور عاصمة جنوب السودان “جوبا”. وأضافت نانسي كواشي مرحبة بـ منى مجدي: حللت أهلاً في العيون والقلوب، تمنيات الصحة والعافية ليك يا رب. وكانت الفنانة مجدي مجدي وجدت ترحيباً حاراً على أحد المسارح في جوبا، وذلك بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استقبلت بأغنيتها المشهورة “على قدر المحبة”، ما جعل عينيها تفيض دمعاً وتسارع لاحتضان المغني على المسرح وتشارك معه في أداء الأغنية. شاهد تفاعل الجمهور مع نانسي كواشي خلال ترحيبها بـ منى مجدي: شاهد استقبال منى مجدي على أحد المسارح في جوبا: المصدر – “النيلين“

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