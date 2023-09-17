بفستان جريء.. جورجينا رودريجيز رونالدو تسحر العيون بهذه الإطلالة – شاهد الصور

حرصت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء العالمية وشريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وبدت جورجينا في الصورة بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان مكشوف، مع تسريحة شعر مميزة، مما نال إعجاب متابعيها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة،وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

صدى البلد