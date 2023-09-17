أول هزيمة لإنتر ميامي في حقبة “الغائب” ميسي

تلقى إنتر ميامي في غياب نجمه ليونيل ميسي أول هزيمة منذ وصول المهاجم الأرجنتيني، وذلك أثناء زيارته لملعب أتلانتا يونايتد بنتيجة 5-2.وسجل الإكوادوري ليوناردو كامبانا هدفي الإنتر، أحدهما من ركلة جزاء، فيما جاءت خماسية أتلانتا عن طريق تريستان مويومبا وكمال ميلر (بالخطأ في مرماه) وبروكس لينون وجورجوس جياكوماكيس وتايلر وولف.

وكسر أتلانتا سلسلة 12 مباراة متتالية بدون خسارة (11 انتصارا وتعادل) لميامي، منذ أول ظهور لميسي.بهذه النتيجة، يتجمد رصيد إنتر ميامي عند 28 نقطة بعد مرور 27 جولة، بينما يمتلك دي سي يونايتد التاسع (آخر المراكز المؤهلة إلى المراحل النهائية)، 35 نقطة من 29 جولة.

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