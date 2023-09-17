أهلي جدة يستعيد الانتصارات ومحرز في المستشفى

استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بفوز مثير وصعب 3-2 على حساب التعاون، على ملعب عبد الله الفيصل في جدة، في ختام المرحلة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل للأهلي عبد الباسط هندي في الدقيقة (4)، ثم وليد الأحمد مدافع التعاون بالخطأ في مرماه (23)، وآلان ماكسيمين (67).وفي المقابل، أحرز التعاون هدفيه عن طريق جواو بيدرو (45+3)، وموسى بارو (51).

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، في المركز الثالث بينما مني التعاون بأول خسارة له هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 13 نقطة، وتراجع للمركز الرابع.

وأكمل الفريقان المباراة بـ10 لاعبين، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لعبد الباسط هندي من الأهلي وألفارو ميدران من التعاون في الدقيقة (90+5).

تحدث رياض محرز نجم أهلي جدة، عن فوز فريقه الصعب (3-2) على حساب التعاون، في ختام المرحلة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

وقال رياض في تصريح لقنوات SSC الرياضية: “سيطرنا على مجريات المباراة، لكن ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا هدفين، وعلينا محاولة تفادي تلك الأخطاء وتطوير أنفسنا، وعدم إعطاء الخصم كرات سهلة للتسجيل”.

وأضاف: “نهدر الكثير من الفرص سواء في مباراة اليوم أو المباريات الماضية، علينا إنهاء الفرص وتحويلها لأهداف، وإن شاء الله نحسن هذا الجانب”.وأتم: “قضيت ليلة الأمس في المستشفى بسبب تناول طعام غير صحي، لكن أنا موجود بالفريق، وأسعى دائما للمساعدة والتحسن، ومرتاح كثيرا في جدة”.

كووورة