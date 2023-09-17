الاجتماع التشاوري للقادة العسكريين بالقيادة العامة لحركة العدل والمساواة السودانية – خزان باسو

اجتمع ضباط وضباط صف حركة العدل والمساواة السودانية بمقر القيادة العامة بخزان باسو وفي خلال لقائهم ناقشوا الأحداث الجارية على الأرض وخاصة تداعيات الحرب الدائرة وما ترتبت من نتائج سلبية على الأرض.

وقد أجمع القادة العسكريين بمواصلة مسيرة النضال حتى النهاية على خطى الشهيد الدكتور خليل إبراهيم زعيم المهمشين وأنهم حريصون على أن تنتصر إرادة الشعب السوداني ولم يغب عليهم متاجرة السياسيين والإعلام المضلل.

وكما تلقوا تنويراً كافياً عن مخرجات الإجتماع التشاوري لقادة الحركة في بورتسودان و تعاهد القادة والجنود بالتماسك والصبر وتجديد الولاء والثقة لرئيس الحركة دكتور جبريل إبراهيم محمد و لرفقائه الميامين .. وكما بعثوا التحايا لأسر الشهداء والأسرى والمفقودين وللنازحين واللاجئين.