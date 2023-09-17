واصلت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية المثيرة للجدل آية أفرو تخصصها في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جاء ظهور آية أفرو هذه المرة مثير جداً وأغضب المتابعين والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. المودل المثيرة للجدل ظهرت وهي تبخر نفسها وتقدم وصلة رقص ساخنة من داخل غرفتها وبقميص النوم الذي كشفت عنه في مقطع فيديو سابق على أنغام أغنية الفنانة مونيكا “اللولية”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة آية أفرو تواصل تخصصها في إشعال السوشيال ميديا وتظهر من داخل غرفتها الخاصة وهي تبخر نفسها وتقدم وصلة رقص ساخنة بقميص النوم “الفاضح” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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