شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يسجل زيارة لمنزل الفنانة عوضية عذاب بحي كافوري ويصدمها: (تم نهب بيتك بالكامل وسيارتك لاند كروزر الفارهة تمت سرقتها) ومعلقون: (انت أسوأ من الدعامة)

بعث مواطن سوداني وعبر مقطع فيديو متداول برسالة للفنانة المعروفة عوضية عذاب والتي غادرت البلاد صوب العاصمة المصرية القاهرة بعد نشوب الحرب في الخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وثق المواطن وعبر كاميرا هاتفه لمنزل الفنانة عوضية عذاب بحي كافوري بمدينة بحري.

وقال في حديثه الذي وجهه للفنانة أن بيتها تعرض للدمار والتخريب والنهب بالكامل من غرف النوم والأجهزة الكهربائية وغيره.

كما كشف لها عن عدم وجود سيارتها الفارهة لاند كروزر “أوباما” داخل المنزل في الوقت الذي ظهرت فيه سيارة زوجها التي تم تكسيرها وتشليعها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين والمعلقين فقد تعرض الرجل لانتقادات واسعة بسبب تصويره وطريقة شرحه التي تدل على حقده من الفنانة بحسب ما كتب المعلقون الذين هاجموه ووصفوه بأنه أسوأ من الدعامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)