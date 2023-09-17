أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال قوية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول سيدة سودانية تحتفل بإنفصالها عن زوجها بطريقة هستيرية. حيث قامت السيدة برفع ورقة طلاقها التي وصلتها ورقصت بها وسط فرحتها وفرحة أهلها الذين أطلقوا “زغاريد” الفرح في لقطة أثارت استغراب المتابعين. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فقد هاجم بعضهم السيدة بسبب تصرفها واحتفالها بالطلاق, ودافع البعض الآخر عنها مؤكدين أنها تعرضت لأيام صعبة مع زوجها أجبرتها على الاحتفال بعد الانفصال عنه. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تحتفل بانفصالها عن زوجها وتحمل ورقة الطلاق وترقص بها وأهلها يعبرون عن فرحتهم بإطلاق “الزغاريد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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