تسليم إمداد دوائي للنيل الازرق من الصحة العالمية

سلمت منظمة الصحة العالمية مكتب النيل الازرق الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع النيل الازرق اليوم كمية مقدرة من الادوية والعلاجات وذلك بحضور الدكتورة سلوى بشارة البشري قسم مراقبة المخزون الدوائي بالصندوق.

واوضح الدكتور ابوبكر ابوالقاسم الشيخ ممثل منظمة الصحة العالمية مكتب الدمازين ان الادوية والعلاجات جاءت مساهمة من منظمة الصحة العالمية ودعمها المتواصل للصحة بالنيل الازرق ولتقليل الفجوة في الامداد.

واضاف ابوبكر ان منظمة الصحة العالمية من الشركاء الداعمين لقضايا الصحة وتعمل بتناغم وانسجام مع وزارة الصحة بالاقليم واداراتها المتخصصة ضمن منظومة شركاء الصحة مبينا ان الكمية المقدمة شملت ايضا دعم عدد من المنظمات العاملة في مجال الصحة والجهود مستمرة لسد النقص في الادوية.

من جانبها قالت الدكتورة سلوى بشارة البشري من قسم مراقبة المخزون الدوائي ان الادوية والعلاجات تشمل اكياس نقل الدم وعلاج الملاريا ( الفحص السريع – والحقن) وهي تمثل دفعة كبيرة للمخزون الدوائي بالاقليم خاصة وان الموقف الدوائي خلال الفترة السابقة شهد شحا كبيرا.

واضافت سلوى ان الكمية المستلمة من منظمة الصحة العالمية ستساهم بصورة كبيرة في سد النقص لحين وصول امداد اخر وسوف يتم توزيع حصة المستشفيات مباشرة حتى ينعم المواطن بالخدمات العلاجية.

وكالة سونا