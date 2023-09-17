الهلال السوداني يتعادل سلبياً مع مضيفه أول أغسطس الأنغولي في أبطال إفريقيا

تعادل فريق الهلال السوداني أمام أول أغسطس في ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا سلبياً 0-0، في انتظار مباراة الإياب. وأقيمت مباراة الهلال السوداني وأول أغسطس الأنغولي يوم الأحد، 17 سبتمبر 2023، على ملعب 11 نوفمبر في أنغولا، وذلك ضمن مباراة ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويكفي الهلال الفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة للتأهل إلى مرحلة المجموعات. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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