الناطق الرسمي: الميليشيا المحلولة قامت بإحراق مباني شركة النيل الكبرى للبترول وبرج وزارة العدل وبرج الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس

الجيش السوداني - الناطق الرسمي قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله: “الميليشيا المحلولة قامت بإحراق مباني شركة النيل الكبرى للبترول وبرج وزارة العدل وبرج الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس”. بالإضافة إلى “حرقها ونهبها برج مصرف الساحل والصحراء”. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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