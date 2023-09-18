والي كسلا يتفقد مركز ايواء اطفال اسرى الحرب

قام والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله برفقة مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي د. سفيان عبد الوهاب إلى جانب وفد المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنسق حماية الاطفال بالقوات المسلحة بالاضافة الى مدير اليونسيف وممثلي الجنة الدولية للصليب الاحمر والمدير التنفيذي لمحلية ريفي كسلا، قاموا بزيارة الى مركز ايواء الاطفال القصر الذين وصلوا الى ولاية كسلا بعد ان تم اطلاق سراحهم من قبل القوات المسلحة وتسليمهم للجنة الدولية للصليب الاحمر بالخرطوم والبالغ عددهم (30) طفلا قامت قوات الدعم السريع المتمردة بتجنيدهم للقتال في صفوفها ضد القوات المسلحة.

واطمأن الوالي والوفد المرافق له خلال الزيارة على احوال الاطفال الصحية والنفسية والاجراءات المتبعة تجاههم من حيث الرعاية الصحية وتقديم الحماية الى حين اعادة تأهيلهم ولم شملهم مع اسرهم.

واشاد الوالي بالترتيبات التي تمت من قبل كافة الجهات المعنية في تقديم الخدمات اللازمة والرعاية للاطفال وتهيئة مركز الايواء بكافة الوسائل المطلوبة وتعيين ممرضين وباحثين اجتماعيين ونفسيين لتقديم الخدمة .

واوضح بان هنالك عشرة من الاطفال حالتهم الصحية متردية من بينهم طفلا مصاب بطلق ناري وتم تخصيص عنبر بمستشفى كسلا التعليمي لهم تحت اشراف أطباء، مبينا ان الولاية ستعمل على تقديم كافة الاشياء المطلوبة للمركز وللاطفال موجها الادارة العامة للشباب والرياضة بمد المركز بمعدات رياضية لهولاء الاطفال.

من جانبه اكد مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الامن ان اللجنة اهتمت اهتماما مباشرا بهذه الفئة من الاطفال وتم تهيئة الموقع ومده بالاحتياجات اللازمة واوضح بان الزيارات للمركز ستكون متوالية من كافة الجهات المختصة.

معربه عن امله ان يتم التواصل مع اسر الاطفال عبر الآليات المعروفة.