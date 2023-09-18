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ماذا قال صاحب أغنية “عسل إنت سكر إنت” وكيف تفاعل مع فيديو الخريجة شادن؟

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Asma Osman 0 تبليغ

شادن - طالبة نوبية

ما زالت وسائل الإعلام المصري تفرد مساحات واسعة لانتشار فيديو الخريجة النوبية شادن، واستضافتها عدة مرات، وبل وبحثت عن صاحب الأغنية الفنان النوبي “عبدالواحد البنا” والتي اختارتها لترقص عليها في تخريجها وأجرت معه عدة حوارات.

البنا ظهر على الصفحة الرسمية لصحيفة الوطن وهو يشاهد فيديو الخريجة شادن ويتفاعل معه مستمتعاً برقصتها الجميلة على “عسل إنت سكر إنت .. هنا شامة هنا نقطة .. السمح ولدي .. السمح زولي “.

عبد الواحد البنا قال “غنيتها من 9 سنوات وتفاجأت بانتشارها”

شاهد بالفيديو تفاعل عبدالواحد البنا:

الخرطوم – أخبار الخليج 365”

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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