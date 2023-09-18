العرب في الآسياد.. صدارة بحرينية ووصافة قطرية

تستعد الدول العربية في آسيا لتحدٍ رياضي جديد، عندما تشارك في النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية، المقررة في مدينة هانجتشو الصينية من 20 سبتمبر/أيلول الجاري، إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وجمع الرياضيون العرب في الألعاب الآسيوية، 505 ميداليات ملونة، بواقع 143 ذهبية، و157 فضية، و205 برونزيات، على مدار مشاركاتهم في دورات الألعاب الآسيوية.

وبدأت المشاركة العربية في الألعاب الآسيوية، انطلاقا من الدورة 7 في العاصمة الإيرانية طهران عام 1974، وحتى آخر دورة أقيمت في جاكرتا بإندونيسيا عام 2018.ورغم أن الألعاب الآسيوية انطلقت بالنسخة الأولى في الهند عام 1951، وذلك بعد تأجيلها لمدة عام واحد، لعدم اكتمال المنشآت الرياضية، إلا أن المشاركة العربية تأخرت 23 عاما.

وتغيب العرب عن النسخ الأولى من الدورة، بسبب عدم حصول أغلب الدول العربية الموجودة في آسيا على استقلالها، إلى جانب مشاركة الكيان الصهيوني، والتي ظلت قائمة حتى دورة عام 1974.وبدأت المشاركة العربية في الآسياد من نسخة 1974، عن طريقي رياضيي العراق والكويت، الذين حصدوا 5 ميداليات ملونة في تلك الدورة، بواقع ذهبية، وفضية، و3 برونزيات.

وتصدر رياضيو العراق قائمة أبطال العرب، في أول 3 دورات شهدت مشاركة عربية، أعوام 1974 و1978 و1982، قبل أن تنتزع قطر الصدارة لثلاث دورات متتالية أيضا، أعوام 1986 و1990 و1994.

وبعدها، انتقلت الصدارة العربية إلى الكويت في دورة 1998، وتبادلت القمة بعدها السعودية وقطر، لتتصدر السعودية العرب في دورتي 2002 و2010، وقطر في دورتي 2006 و2014.

وهذا مع العلم بأن قطر استضافت الدورة الآسيوية عام 2006، أما الدورة الأخيرة في إندونيسيا 2018، فتصدرتها البحرين على المستوى العربي.وتتصدر البحرين تاريخيا جدول الميداليات العربية في الألعاب الآسيوية، بحصولها على 74 ميدالية ملونة، بواقع 31 ذهبية، 24 فضية، و19 برونزية.

وتأتي قطر في المركز الثاني، بإجمالي 105 ميداليات ملونة، بواقع 30 ذهبية، 31 فضية، و44 برونزية.وتحتل الكويت المركز الثالث بإجمالي 87 ميدالية، بواقع 25 ذهبية، 29 فضية، و33 برونزية، ثم السعودية في المركز الرابع بإجمالي 57 ميدالية، بواقع 24 ذهبية، 13 فضية، و20 برونزية.

وفي المركز الخامس، تأتي سوريا بإجمالي 32 ميدالية ملونة، بواقع 9 ذهبيات، 7 فضيات، و16 برونزية، وفي المركز السادس الإمارات بإجمالي 41 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، 17 فضية، و17 برونزية.

ويأتي الأردن في المركز السابع، بإجمالي 44 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات، 16 فضية، و23 برونزية، ثم العراق ثامنًا، بإجمالي 42 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات، 16 فضية، و21 برونزية.

ويحتل لبنان المركز التاسع بإجمالي 16 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات، و5 فضيات، و6 برونزيات.

وفي المراكز 10 و11 و12 على الترتيب، تأتي سلطنة عمان بفضية واحدة و3 برونزيات، ثم اليمن ببرونزيتين، وفلسطين ببرونزية واحدة.

وتحققت الحصيلة العربية الأكبر من الميداليات، في دورة الدوحة 2006، بواقع 111 ميدالية ملونة، منها 37 ذهبية.

وبلغت الحصيلة 84 ميدالية ملونة، في آخر ظهور عربي بدورة 2018.

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