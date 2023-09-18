بنزيما: ريال مدريد ماض وانتهى

يرى كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، أن مواجهة أجمك الأوزبكي غدًا في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ستكون قوية، مبديا رضاه على ما يقدمه رفقة العميد.

وقال بنزيما في المؤتمر الصحفي التقديمي: “إنها بطولة مهمة جدا بلا شك. المواجهة ستكون قوية والبداية كما قال المدرب نونو سانتو مهمة. متحمسون للمباراة، ونمتلك لاعبين رائعين ومجموعة قوية ومتماسكة”.

وأضاف: “كرة القدم مختلفة لكن ما أقدمه في الملعب لا يختلف. ألعب لمساعدة الفريق والفوز بالمباريات وتقديم أفضل أداء في كل مواجهة من خلال التسجيل والصناعة”.

وأشار: “ما قمت به مع ريال مدريد ماض وانتهى، والأهم حاليا هو الحاضر وأشكر الاتحاد على إتاحة الفرصة لي”.

وأكد كريم: “أسلوب لعبي مع الاتحاد هو نفس ما كنت أقوم به طوال مسيرتي بما فيها ريال مدريد، من خلال التحرك والتسجيل والصناعة، والآن أعمل من أجل العميد وتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهيرنا”.

وختم: “أنا راض على ما قدمته مع الاتحاد ولازال لدي الكثير، وأكثر ما يهمني مع الفريق هو تحقيق البطولات هذا الموسم”.

كووورة