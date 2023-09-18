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وجدي صالح: ولو على صوت البندقية..!

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Asma Osman 0 تبليغ

قال القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح للجزيرة مباشر: نحن لا نتوهم بأن البرهان أو حميدتي سيأتوا إلينا بالديمقراطية.

وأضاف وجدي صالح بأن ذلك لن يحدث ولو على صوت البندقية.

الجزيرة – السودان

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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