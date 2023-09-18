وجدي صالح: ولو على صوت البندقية..!

قال القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح للجزيرة مباشر: نحن لا نتوهم بأن البرهان أو حميدتي سيأتوا إلينا بالديمقراطية. وأضاف وجدي صالح بأن ذلك لن يحدث ولو على صوت البندقية. الجزيرة – السودان

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